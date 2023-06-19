Житель Лабытнанги отвел домой избитого им приятеля и оставил умирать

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Лабытнанги возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, до смерти забившего приятеля, пришедшего к нему в гости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло с 15 на 16 июня во время застолья. В какой-то момент между хозяином квартиры и его 36-летним гостем случился конфликт, переросший в драку.

- Хозяин квартиры жестоко избил гостя, а затем отвел его домой. Потерпевший скончался к утру от полученных телесных повреждений, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Что касается задержанного, сейчас он находится под стражей и обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).