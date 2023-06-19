На трассе Сургут - Салехард перевернулась иномарка с людьми

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 18 июня на 486 километре трассы Сургут-Салехард.

- Около 14.55 водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате случившегося водитель и пассажир иномарки получили травмы и были госпитализированы, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 8 ДТП, а с начала года 2 533, в которых 14 человек погибли и 123 получили травмы, в том числе 16 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.