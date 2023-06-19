Фото: администрация Губкинского

Житель Губкинского Мурат Плиев погиб в ходе СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк - Мурат Плиев. Он был верным сыном своего Отечества, доблестно исполнил свой долг и навсегда останется в нашей памяти. Вместе с главой города Андреем Гараниным выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем боль их утраты», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Мурат со школьных лет жил в Губкинском, окончил здесь кадетский класс в школе №4. Защищать Родину он отправился в числе добровольцев.

Похоронят бойца со всеми воинскими почестями во Владикавказе. На его могилу возложат венок от жителей Губкинского.