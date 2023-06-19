В Салехарде при пожаре в жилом балке пострадал человек

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Салехарде загорелся жилой балок, расположенный в ДНТ «Север» по улице Полевая, д. 91. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 18 июня в 21.11. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил 40 квадратных метров помещения. Не медли ни секунды, они приступили к поиску пострадавших, а затем и тушению.

Фото: МЧС России по ЯНАО

- По прибытии пожарных подразделений эвакуирован один пострадавший и передан в карету скорой помощи, - прокомментировали в ведомстве.

Полностью справиться с огнем удалось в 21.50. На пожаре работали 15 человек и 4 единицы спецтехники.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске сгорело расселенное общежитие.