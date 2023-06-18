Все многоквартирные дома Надыма на неделю останутся без горячей воды Фото: Вера Зенина

Все многоквартирные дома Надыма на неделю останутся без горячей воды. Как сообщили в департаменте муниципального хозяйства, это связано с запланированными гидравлическими испытаниями на теплосетях.

- С 19 июня по 25 июня включительно будет отключено горячее водоснабжение во всех многоквартирных домах города, - прокомментировали в ведомстве.

Работы проводят специалисты АО «Ямалкоммунэнерго».

Ранее Комсомольская правда - Ямал рассказывала о том, что в Надыме начался ремонт дорог на улицах Шаповалова и Сенькина. Кроме того, в городе приступили к благоустройству аллеи, расположенной на улице Комсомольская (от пересечения с улицей Зверева до «Победы»).