«Математик» из Ноябрьска погиб в ходе СВО

Фото: фонд «Боевое единство»

Житель Ноябрьска Анвар Шайдуллович погиб в ходе СВО. Информацию об этом сообщили в городском фонде «Боевое единство».

«12 июня при исполнении боевой задачи погиб боец из батальона «Барс 20» Якупов Анвар Шайдуллович (позывной Математик)», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что ранее во время спецоперации погибли ноябряне Рустам Ташрипов и Евгений Сторожев.

Семьям погибших солдат окажут всю возможную и необходимую помощь. Также они могут обратиться в филиал регионального фонда «Защитники Отечества», его представители работают во всех городах Ямала.