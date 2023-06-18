Ямальские сотрудник ГИМС выявили в ходе рейда два десятка нарушений

Фото: МЧС России по ЯНАО

Ямальские сотрудники ГИМС завершили первый долгосрочный рейд в этом сезоне. Итогом его стали два десятка административных правонарушений, осмотр девяти маломерных судов для дальнейшей регистрации и одиннадцать освидетельствований.

Не остались без внимания и дети. С ними инспектора провели практические занятия по безопасности на воде и использованию спасательных средств.

- В 2023 году основной вектор работы в инспекции направлен на усиление профилактики. О результатах этого решения говорить рано, но на сегодняшний день мы видим положительную динамику. Среди жителей и гостей нашего региона наблюдается рост культуры поведения на воде. Самый главный показатель, по которому можно сделать выводы, - гибель людей. На сегодняшний день зарегистрировано четыре происшествия, в результате которых, к сожалению, погиб один человек. Если же сравнивать с прошлым годом, то за аналогичный период было зарегистрировано пять происшествий и семь погибших, - сообщили в ведомстве.

Инспекторами ГИМС проводится круглогодичная профилактическая работа: летом - на воде и пляжах, зимой - на ледовых переправах и зимниках.

В период навигации рейды будут проходить на постоянной основе. Работа инспекции предполагает посещение даже самых отдаленных водоемов округа и не по одному разу в месяц.