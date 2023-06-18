Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2023 3:49

Сразу 150 надымчан приняли участие в едином дне диспансеризации

Теперь они знают свой уровень здоровья
Марина Прохорова
Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

Надымчане приняли участие в едином дне диспансеризации, который прошел 17 июня. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего больницу посетили 150 человек.

Кстати, у посетителей была возможность получить один из бонусов: сдать дополнительные анализы, измерить уровень витамина D и магния.

Кроме того, четырнадцать счастливчиков получили книгу ямальской писательницы Нины Ядне, а еще три - сертификат на посещение Музея истории и археологии Надыма.

Напоминаем, что сейчас на Ямале проходит Неделя здоровья. В ее рамках врачи развернули мобильные островки здоровья, проводят выездные профосмотры и диспансеризацию, а профилактологи и эндокринологи консультируют северян о правильном питании и здоровом образе жизни.