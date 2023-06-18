Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошел первый общегородской выпускной, участие в котором приняли более 300 ребят.

- На первом общегородском выпускном свои аттестаты получили 320 одиннадцатиклассников. За этой цифрой - годы учебы, сотни часов, проведенных за уроками, и невероятно огромный багаж знаний. Этот праздник стал для ребят замечательным событием, которое останется в памяти навсегда, - подчеркнули в администрации.

Фото: администрация Салехарда

Праздник состоялся на площади у «Геолога». Юные салехардцы прошли по красной дорожке, кружились в вальсе, отрывались под треки диджеев и музыканта DemmyWhite.

А еще в программе мероприятия были зрелищный флешмоб, чествование лучших выпускников, поздравления почетных гостей и зажжение цветных дымов.

Фото: администрация Салехарда

- Получилось ярко и зрелищно, уверен, запомнится надолго. Спасибо организаторам и артистам. Выпускникам желаю удачи на их интересном жизненном пути. Вы - удивительные, смелые и целеустремленные. Мечтайте и никогда не сдавайтесь. У вас все получится, - сказал глава Салехарда Алексей Титовский.