В Муравленко с 1 сентября проезд в городских автобусах для школьников будет бесплатным Фото: Татьяна Коркина

В Муравленко с 1 сентября 2023 года школьники будут абсолютно бесплатно ездить на автобусах. Об этом рассказала глава города Елена Молдован на своей страничке во VK, комментируя итоги прямого эфира с горожанами. Также мэр заявила о том, что до Дня города в Муравленко откроют долгожданный КОЦ «Сибирь».

Кроме того, за сезон в Муравленко отремонтируют более 9 км дорог, с тротуарами – более 11 км, установят 9 новых теплых автобусных павильонов, высадят около 1,3 тысяч деревьев и почти 100 тысяч цветов, благоустроят 11 дворов и построят 3 новых детских игровых комплекса.

- Самый крупный объект благоустройства - наш парк. Первый этап работы подрядчик должен выполнить до середины октября. У входа появятся хорошие парковки, - заявила Молдован.