Нефтяники и Рослезхоз будут развивать лесоклиматические проекты

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

«Газпром нефть» и Федеральное агентство лесного хозяйства заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны подписали документ на Петербургском международном экономическом форуме.

Партнеры планируют реализовать проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов, защиту и воспроизводство лесов.

Рослесхоз окажет нефтяникам методологическую и экспертную поддержку. А Рослесинфорг, подведомственная лесоучетная организация Рослесхоза, займется разработкой эффективных решений в сфере лесоразведения, охраны и защиты зеленых массивов.

– Лесовосстановление – одно из важных направлений нашей стратегии устойчивого развития, в ее рамках компания планирует снизить углеродную интенсивность своей деятельности на 30% к 2030 году. Для достижения этой цели сохранение лесных покровов, их восстановление в полном объеме имеет очень большое значение, – отметил генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

По его словам, сотрудничество с Рослесхозом позволит использовать научный потенциал агентства и реализовывать новые природоохранные инициативы.

Как подчеркнул глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, леса играют важную роль в поглощении углерода и регулировании климатической системы планеты.

– Каждый гектар леса – это чистый воздух, защита водности рек и биоразнообразия, а также достижение углеродной нейтральности. Мы окажем всестороннюю поддержку компании. Так, Рослесинфорг будет «под ключ» сопровождать лесоклиматические проекты нефтяников, начиная от разработки, валидации и верификации проектной документации, подбора участков, непосредственной высадки и ухода за деревьями, до получения результата климатического проекта – углеродных единиц, – заверил Иван Советников.