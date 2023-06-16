В Ноябрьске вторые сутки не могут найти двух пропавших детей

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске организована доследственная проверка по факту пропажи двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Речь идет о Полякове Антоне 2010 года рождения и Шапель Екатерине 2008 года рождения, которые 14 июня ушли из своего дома и не вернулись обратно.

- В рамках проверки следователи совместно с сотрудниками полиции проводят поисковые мероприятия. Следователи опрашивают родственников, знакомых и иных лиц, которые могут располагать информацией о местонахождении несовершеннолетних, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что девочка была одета в зеленую толстовку, черные с серым джинсы и бело-розовые кеды. Мальчик - в бело-красную кофту с капюшоном, синие джинсы и черные кроссовки.

Граждан, располагающих какой-либо информацией, просьба сообщить в дежурную часть городского ОМВД по телефону: 8 (3496) 31-80-10, 02 (сотовый 102).