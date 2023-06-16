Фото: администрация Губкинского

В Губкинском на несколько дней перекроют участок улицы Железнодорожная. Как сообщили в городской администрации, это связано с проведением ремонта.

«В связи с проведением ремонтных работ участок улицы Железнодорожная (от жилого дома №2А к повороту на проезд, ведущий к поликлинике) будет закрыт для проезда с 19 по 25 июня», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Движение автобусов № 4 и № 5 будет производиться в соответствии с действующим расписанием, но в объезд вышеуказанного участка. Таким образом из маршрутов временно исчезнет остановка «Привокзальная», жители могут осуществлять посадку и высадку на близлежащих остановках - «Омега» и «Больница».