Энергетики провели встречи со студентами в 14 профильных учебных заведениях

Фото: Татьяна Варламова

«Россети Тюмень» подвели итоги ежегодного профориентационного проекта «День компании». В течение трех месяцев мероприятия энергетиков прошли в 14 профильных учебных заведениях Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. По итогам встреч заявки на трудоустройство и прохождение стажировки направили более 70 юношей и девушек.

Традиционно партнерами проекта стали Тюменский индустриальный, Сургутский и Нижневартовский государственные университеты. О возможностях работы в системообразующей электросетевой компании узнали более 600 студентов.

Учащимся рассказали о программе стажировок и стипендиях, предусмотренных в компании для студентов колледжей и вузов, работе в студенческом отряде «Энергетик». Также ребята узнали о действующей на предприятии системе мотивации и возможностях профессиональной и личностной самореализации.

Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков отметил, что трудоустройство молодых специалистов – один из приоритетов кадровой политики компании. «Интеграция электросетевого предприятия в образовательный процесс позволяет обеспечить приток наиболее талантливых и мотивированных работников, способных эффективно решать производственные задачи. В 2022 году работу в энергокомпании получили 45 выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений», – поделился руководитель.