Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске пройдет фестиваль уличного дизайна YAM(ural)AL. Результатом его станут три новых мурала на тему семейных ценностей и патриотизма.

Работать художники будут 15 июля и до 31 августа по следующим адресам: улицы 40 лет Победы, д. 11, Советская, д. 85 и д. 104.

Сейчас идет поиск подрядчика, который организует мероприятие. Также ему предстоит разработать и согласовать эскизы муралов и подготовить поверхности для нанесения рисунка - очистить от грязи и пыли. Кстати, для исполнения работ будут применяться только экологически чистые краски и материалы, устойчивые к воздействию влаги. Это позволит картинам дольше оставаться яркими и насыщенными.

Еще одно важное требование - муралы должны гармонично сочетаться с окружающей архитектурой.