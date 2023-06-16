Лабытнанги и Нижний Новгород свяжет железнодорожное сообщение

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Ямал продолжает расширять партнерство с РЖД. На днях Лабытнанги и Санкт-Петербург связал прямой поезд, а сегодня еще один состав прибудет в город Семи лиственниц из Нижнего Новгорода.

Это еще один новый железнодорожный маршрут, введенный на Ямале в этом году. В пути запланировано 43 остановки, в том числе в Кирове, в дороге пассажиры проведут 41 час.

- В партнерском взаимодействии с компанией РЖД открываем новые маршруты и обеспечиваем транспортную доступность для северян. Ямальцы с большой радостью восприняли новость о новых направлениях, и мы уже получили много позитивных отзывов, - сказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Редькин.

Отметим, что новые маршруты введены в рамках заключенного в марте трехлетнего соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.