В Губкинском на средства гранта обустроят трассу для дрифта

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском появится трасса для дрифта. Как сообщили в городской администрации, ее обустроят на местном пляже, где клуб «Полярная механика» совместно с командой дрифтеров ежегодно проводят различные соревнования.

Построят трассу на грант губернатора. Кроме того, проект уже является победителем регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года - 2022».

В настоящее время рассматривается выделение помещения для молодежно-технического клуба и строительство асфальтированного картодрома.

Напоминаем, что в прошлом году в Губкинском обустроили трассу для зимнего дрифта. Въезд на нее возможен только после прохождения инструктажа. Каждый пилот имеет свою экипировку, из которой обязательными являются шлем и ремни.