Детскую школу искусств Ханымея украсят колонны различной высоты

Фото: администрация Пуровского района

В Детской школе искусств Ханымея приступили ко второму этапу капитального ремонта. Об этом сообщили в администрации Пуровского района.

Ранее специалисты провели масштабные работы по модернизации внутреннего пространства учреждения, а теперь приступили к изменению внешнего облика здания и благоустройству территории.

- Сейчас рабочие утепляют фасад здания и устанавливают металлический каркас для монтажа композитных панелей. В скором времени на нем появятся колонны различной высоты и объемный логотип школы, а еще изменится цветовое решение, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Пуровского района

Пешеходные дорожки возле школы выложат брусчаткой, появятся малые архитектурные формы, освещение, будет проведено озеленение.

Все работы планируют завершить до начала нового учебного года.

Кстати, масштабный капитальный ремонт школы проводится впервые за 20 лет.