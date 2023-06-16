В Лабытнанги уже 570 домов проверили на пожарную безопасность: выявлены нарушения

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги продолжаются рейды по обследованию деревянных жилых домов. Главная их цель - проверить соблюдение пожарной безопасности, сообщили в городской администрации.

Напоминаем, что данное решение было принято главой города Мариной Тресковой после пожара на улице Школьная, в котором погибли пять человек.

В первые дни рабочие группы обнаружили вопиющие нарушения: в подъездах стоят пепельницы и переполненные окурками банки, газовые баллоны, старая мебель и прочее.

Фото: администрация Лабытнанги

- На данный момент обследовано уже 570 домов. Жителей не смущают многочисленные курильщики в подъездах, газовые баллоны и банки с краской, старая бытовая техника и мебель, которую «не донесли» до мусорной площадки, и это вполне типичная картина, - прокомментировали в мэрии.

Далее работа по наведению порядка идет совместно с жителями. В течение 2-3 дней они должны освободить коридоры от своих вещей, а если же люди игнорируют просьбу, вопрос решается в суде.