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НовостиПроисшествия16 июня 2023 5:31

Пьяный житель Харпа до смерти забил приятеля, к которому пришел в гости

Теперь его ждет суд
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Харпе осудят местного жителя, до смерти забившего приятеля во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло 4 января 2023 года в одной из местных квартир. Тогда компания мужчин собралась в гостях, чтобы отметить новогодние праздники и выпить, но встреча пошла не по плану.

- В какой-то момент между хозяином жилища и одним из гостей произошел конфликт. Гость жестоко избил мужчину 1974 года рождения, после чего он скончался от полученных травм, - прокомментировали в мэрии.

Сейчас злоумышленник находится под стражей и обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).