Фото: администрация Надымского района

Житель Надыма Андрей Салиндер погиб в ходе СВО. Информацию об этом сообщили в администрации муниципалитета.

«С прискорбием сообщаем о гибели Салиндера Андрея Сергеевича. Гава района Дмитрий Жаромских и местные жители разделяют горечь утраты с родными и близкими Андрея и приносят им искренние соболезнования. Вечная память земляку», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Андрей родился в селе Ныда 5 декабря 1987 года. Жил в Надыме с семьей, учился в школах №3, №9, а затем и в открытой общеобразовательной школе города.

Напоминаем, что ранее в СВО погиб надымчанин Андрей Паршин. В октябре ему бы исполнился 41 год.