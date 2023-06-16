На подъезде к Аксарке пострадали водитель и пассажир иномарки

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 15 июня на подъезде к селу Аксарка.

- Около 15.00 водитель автомобиля «Киа» наехал на дорожное ограждение и опрокинулся. В результате ДТП водитель и его пассажир получил травмы, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 8 ДТП, а с начала года 2 508, в которых 14 человек погибли и 121 получил травму, в том числе 15 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.