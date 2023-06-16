Фото: администрация Ноябрьска

Более 200 молодых ноябрьских семей улучшат свои жилищные условия. Как сообщили в городской администрации, благодаря дополнительному финансировании программы до конца июня в округе выдадут 508 сертификатов из которых 210 предназначены для ноябрян.

Социальная выплата полагается семьям, проживающим в аварийном фонде или имеющим ипотеку.

- C начала года окружной мерой поддержки воспользовались уже 129 ноябрьских пар. Программа очень востребована. В списках очередности еще 620 семей нашего города, - прокомментировали в мэрии.

Срок реализации сертификатов составляет 120 дней. Поэтому получателям рекомендуют заранее подобрать жилье и подготовить документы.

Подать заявку на участие в программе «Молодая семья» можно через портал «Госуслуги». Действующие участники могут самостоятельно отслеживать свою очередь на портале регионального МФЦ.