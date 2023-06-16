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НовостиОбщество16 июня 2023 3:00

Жителей Пангод предупредили о разгуливающем возле лыжной базы медведе

Северянам стоит проявить осторожность
Марина Прохорова
Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

Администрация Надымского района предупредила жителей о разгуливающем возле Пангод медведе.

«В районе промышленной зоны, около лыжной базы в поселке Пангоды замечен медведь. Будьте внимательны и осторожны!», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас на месте работают специалисты окружной службы по охране биоресурсов. Их главная задача - обнаружить косолапого и отогнать его от поселка.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что под Ноябрьском разъяренный медведь задрал мужчину, который подкармливал его два года. Хищник неожиданно напал на северянина, когда тот вынес ему угощения.