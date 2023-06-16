Супруги из Лабытнанги получили жилищный сертификат для переезда в Краснодарский край

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги супругам Куземским вручили жилищный сертификат для переезда в Краснодарский край. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

- Петр Марьянович и Людмила Алексеевна стали участникам так называемой «программы - 1313» и планируют переезд в Краснодарский край, поближе к семье старшей дочери, - отметила градоначальница.

Петр Марьянович посвятил Ямалу 37 лет. Он занимался обеспечением правопорядка и безопасности северян, за что получил медали МВД СССР «За безупречную службу» III, II и I степеней.

Сейчас мужчина - председатель Совета общественности при Лабытнангском ОМВД.

А Людмила Алексеевна трудится в ОАО «Тепло-Энергетик» уже почти 30 лет. Жизнеобеспечение города - это и ее каждодневная забота.

- Благодарю этих замечательных северян за многолетний добросовестный труд, желаю успехов в реализации планов, - произнесла Марина Трескова.