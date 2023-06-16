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НовостиНедвижимость16 июня 2023 2:02

В Ноябрьске приступают к ремонту внутриквартального проезда к школе №13

Дорога будет закрыта до конца лета
Марина Прохорова
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске приступают к ремонту внутриквартального проезда к школе №13. Как сообщили в городской администрации, дорогу перекроют в ночь с 16 на 17 июня.

Согласно плану, специалисты приедут в порядок 409 метров асфальта, обустроят водоотводы, установят бортовые камни, 47 современных светильников и сделают стоянку на 112 машиномест.

- Удобные тротуары, живая изгородь и новые газоны сделают это место комфортным для прогулок, - отметили в мэрии.

Отметим, что проезд будет закрыт до конца лета.