Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске приступают к ремонту внутриквартального проезда к школе №13. Как сообщили в городской администрации, дорогу перекроют в ночь с 16 на 17 июня.

Согласно плану, специалисты приедут в порядок 409 метров асфальта, обустроят водоотводы, установят бортовые камни, 47 современных светильников и сделают стоянку на 112 машиномест.

- Удобные тротуары, живая изгородь и новые газоны сделают это место комфортным для прогулок, - отметили в мэрии.

Отметим, что проезд будет закрыт до конца лета.