Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

На Ямале выполнили годовой план по вводу жилья. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

- За пять месяцев в округе введено 159 тысяч квадратных метров жилья, что на 100% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - прокомментировали в ведомстве.

На сегодняшний день план по вводу жилья на 2023 год, установленный для региона нацпроектом «Жилье и городская среда», уже исполнен на 105%. В эту цифру входят как многоквартирные, так и частные жилые дома.

Напоминаем, что основной объем жилья на Ямале строится для расселения аварийных домов. Также в регионе реализуются и коммерческие проекты. В ближайшие два года прогнозируется построить примерно 400 тысяч квадратных метров жилого фонда.

- Высокие темпы строительства призваны стабилизировать цены на жилье и дать ямальцам новые возможности в решении жилищных вопросов, - сказал первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики Ямала Тимофей Савиных.