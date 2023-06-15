Жители Салехарда предложили накрыть город гигантским куполом

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда предложили накрыть окружную столицу гигантским куполом. Как отметили в городской администрации, это одна из инициатив, предложенная в рамках проекта «Уютный Ямал».

- Самая фантастическая идея - купол над городом, а самые «залайканные» - сквер журналистов и тропа здоровья в лесном квартале от ДНТ «Север» до Мамонта, - прокомментировали в мэрии.

Всего салехардцы предложили 24 инициативы, их главный посыл - благоустройство и создание общественных пространств. В топе - озеленение, ЗОЖ, создание спортивных площадок и велодорожки.

После профессиональной экспертизы инициативные группы подготовят детальные презентации проектов, которые затем представят землякам на публичном мероприятии «Уютного Ямала» в августе. Предполагается, что в 2024 году будут реализованы три народные идеи.