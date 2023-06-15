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НовостиОбщество15 июня 2023 11:01

Ямальская медицина стала лучшей в стране по цифровизации

Об этом сообщили в пресс-службе регионального депздрава
Марина Прохорова
Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Ямальская медицина стала лучшей в стране по цифровизации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального депздрава.

Накануне в Москве прошла II Всероссийская премия «Оргздрав: лидеры отрасли», и специалисты ямальского здравоохранения одержали победу сразу в двух номинациях.

Первое место в номинации «Цифровая трансформация здравоохранения: интересные решения» окружной департамент получил за проект по цифровой перезагрузке и лучшим практикам. А почетное третье место занял Новоуренгойский ПНД с проектом по организации суицидологической службы.

- Участие в премии - это возможность поделиться своими результатами с широкой аудиторией руководителей здравоохранения, а также привлечь внимание сообщества к проблемам и решениям, - прокомментировали в ведомстве.