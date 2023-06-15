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НовостиОбщество15 июня 2023 10:29

На Ямале еще более 500 молодых семей смогут улучшить свои жилищные условия

Им выдадут соответствующие сертификаты
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На Ямале еще более 500 молодых семей смогут улучшить свои жилищные условия. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, благодаря дополнительному финансированию до конца июня планируется выдать 508 соответствующих сертификатов.

Социальная выплата предназначена для семей, проживающих в аварийном фонде и имеющих ипотеку.

- C начала года окружной мерой поддержки воспользовались уже 320 семей. Их сертификаты реализованы. Программа очень востребована. В 2022 году мы выдали рекордное количество сертификатов - 1 350», - сообщила специалист ведомства Динара Шавва.

В планах на текущий год - оказать меру поддержки тысяче молодых семей.

Подать заявку на участие в программе «Молодая семья» можно через портал «Госуслуги». Действующие участники могут самостоятельно отслеживать свою очередь на портале регионального МФЦ