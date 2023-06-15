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На Ямале еще более 500 молодых семей смогут улучшить свои жилищные условия. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, благодаря дополнительному финансированию до конца июня планируется выдать 508 соответствующих сертификатов.

Социальная выплата предназначена для семей, проживающих в аварийном фонде и имеющих ипотеку.

- C начала года окружной мерой поддержки воспользовались уже 320 семей. Их сертификаты реализованы. Программа очень востребована. В 2022 году мы выдали рекордное количество сертификатов - 1 350», - сообщила специалист ведомства Динара Шавва.

В планах на текущий год - оказать меру поддержки тысяче молодых семей.

Подать заявку на участие в программе «Молодая семья» можно через портал «Госуслуги». Действующие участники могут самостоятельно отслеживать свою очередь на портале регионального МФЦ