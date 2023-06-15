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НовостиОбщество15 июня 2023 10:02

Губернатор ЯНАО подписал соглашение о сотрудничестве с крупным банком на ПМЭФ-2023

Документ был подписан сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума
Источник:kp.ru
Фото: ПМЭФ

Фото: ПМЭФ

Соглашение о сотрудничестве подписано губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым и заместителем президента, председателем правления банка ВТБ Денисом Бортниковым

Соглашение предусматривает взаимодействие по ряду направлений, включая развитие промышленного и инвестиционного потенциала региона. Стороны договорились совместно внедрять и развивать новые финансовые технологии и элементы банковской инфраструктуры на территории региона, реализовывать инвестпрограммы по техническому перевооружению и модернизации предприятий, расширять механизмы поддержки бизнеса и привлечения инвестиций в округ. Соглашение также направлено на развитие системы кредитования и повышения доступности финансовых услуг и сервисов.

Дмитрий Артюхов поблагодарил банк за многолетнее сотрудничество и высказал уверенность в том, что подписанное соглашение станет основой для дальнейших успехов региона.

Денис Бортников в свою очередь подчеркнул заинтересованность банка в развитии Ямала и сообщил о готовности предлагать свои ресурсы в рамках приоритетных региональных проектов развития, среди которых поддержка малого и среднего бизнеса, дорожная сфера, улучшение жилищных условий и др.

Отметим, что офисная сеть ВТБ на Ямале насчитывает 14 отделений, банк представлен во всех ключевых населенных пунктах округа.