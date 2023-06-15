Сразу одиннадцать ямальских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на сто баллов

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Ямальские выпускники бьют рекорды. Сразу одиннадцать ребят набрали максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку.

В Салехарде лучшими оказались Станислав Усманов из школы №2, Варвара Вериго из лицея и Анна Колесникова из Обдорской гимназии. В Губкинском отличились двое учеников: Арина Лысенко из школы № 2 и Увайдат Азизова из Лицея. В Ноябрьске ЕГЭ на 100 баллов написали Кирилл Павлович из школы №3, Виктория Тавендина из школы №13 и Глеб Нестеров из школы № 7. Также наивысший результат получили Амина Хабирова из гимназии Нового Уренгоя, Алена Латышева из гимназии Лабытнанги и Екатерина Мокрушина из центра образования в Пангодах.

Кстати, для Кирилла Павловича и Екатерины Мокрушиной это уже второй стобалльный результат. Кирилл получил наивысший балл по химии, Екатерина - по литературе.

Первые результаты ЕГЭ по химии, литературе и географии были утверждены государственной экзаменационной комиссией Ямала 7 июня. Тогда стало известно о семи стобалльниках в регионе. Результаты экзамена по математике профильного уровня ожидаются не позднее 16 июня.