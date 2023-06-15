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НовостиОбщество15 июня 2023 9:43

Сразу одиннадцать ямальских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на сто баллов

Двое из них уже показывали наивысший результат по другим предметам
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Ямальские выпускники бьют рекорды. Сразу одиннадцать ребят набрали максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку.

В Салехарде лучшими оказались Станислав Усманов из школы №2, Варвара Вериго из лицея и Анна Колесникова из Обдорской гимназии. В Губкинском отличились двое учеников: Арина Лысенко из школы № 2 и Увайдат Азизова из Лицея. В Ноябрьске ЕГЭ на 100 баллов написали Кирилл Павлович из школы №3, Виктория Тавендина из школы №13 и Глеб Нестеров из школы № 7. Также наивысший результат получили Амина Хабирова из гимназии Нового Уренгоя, Алена Латышева из гимназии Лабытнанги и Екатерина Мокрушина из центра образования в Пангодах.

Кстати, для Кирилла Павловича и Екатерины Мокрушиной это уже второй стобалльный результат. Кирилл получил наивысший балл по химии, Екатерина - по литературе.

Первые результаты ЕГЭ по химии, литературе и географии были утверждены государственной экзаменационной комиссией Ямала 7 июня. Тогда стало известно о семи стобалльниках в регионе. Результаты экзамена по математике профильного уровня ожидаются не позднее 16 июня.