Облачные технологии подстроили под российскую систему образования

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Образовательные организации УрФО все чаще используют виртуальную инфраструктуру для совершенствования дистанционных программ обучения. Одним из тех, кто внедрил сервис в ежедневную работу стал Институт развития образования Свердловской области: его преподаватели, слушатели и сотрудники получили доступ к облачной инфраструктуре МегаФона.

Для обеспечения дистанционной работы в институте используются специализированные информационные системы, разработанные с учетом плановой нагрузки и сезонных всплесков. С их помощью можно организовать обмен информацией между обучающимися и преподавателями, оптимизировать учебные и рабочие процессы, а также масштабировать виртуальную инфраструктуру без дополнительных вложений.

Виртуальные серверы предоставляют доступ ко всей необходимой для дистанционного обучения информации. Хранение файлов происходит за счет интеграции с объектным хранилищем S3, а базы данных поддерживаются по сервисной модели.

- Как провайдер компания полностью закрывает вопросы соблюдения требований информационной безопасности в облачной среде. А в случае необходимости - предоставляет дополнительные средства защиты, - рассказал директор по облачным и инфраструктурным решениям оператора Александр Осипов.

Эксперты отметили, что облачная экосистема, реализованная на базе российского ПО, включает в себя решения в формате частных и гибридных облаков, вычислительные ресурсы IaaS, сервисы SaaS, в том числе офисные инструменты и отечественные ОС.