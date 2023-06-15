В Тазовском районе двое пьяных мужчин украли со склада алкоголь и сломали дверь в чужое жилище

Фото предоставлено КП

В Тазовском районе осудят двух местных жителей, обвиняемых в краже алкоголя из магазина и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Первое преступление мужчины совершили 6 января 2023 года. Прогуливаясь по райцентру около трех часов ночи, они увидели через окно складского помещения расставленную на стеллаже алкогольную продукцию. После этого в головах злоумышленников созрел коварный план.

- Один из обвиняемых, поднявшись по запасной лестнице, разбил окно и передал через него своему подельнику ящик водки и несколько бутылок с другим алкоголем. А затем они скрылись, - прокомментировали в ведомстве.

Через месяц, в ночь с 5 на 6 февраля, мужчины вновь гуляли по поселку, употребляя спиртное. В какой-то момент они решили зайти к односельчанину, проживающему в общежитии, чтобы погреться, но его не оказалось дома.

- Убедившись, что их знакомый отсутствует, они сломали входную дверь в соседнюю комнату, где также никого не было, и, расположились в чужом жилище, спокойно сели выпивать. о окончании застолья мужчины покинули комнату, оставив на полу пустые бутылки, - добавили в следкоме.

Сейчас тазовчане обвиняются по п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).