В Красноселькупском районе отменили запрет на посещение лесов Фото: Вера Зенина

В Красноселькупском районе перестало действовать ограничение на посещение лесов. Об этом сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

- С 15 июня перестают действовать ограничения на посещение лесов в Красноселькупском районе. Погода и стабилизировавшаяся лесопожарная обстановка позволили отменить запрет, объявленный 7 июня, - сказал начальник отдела охраны и защиты лесов департамента Максим Михайловский.

Отметим, что на сегодняшний день на Ямале нет действующих очагов пламени. Всего с начала пожароопасного сезона в округе потушили 25 возгорании на площади 1 314 гектаров, из которых 1 054 гектара - лесная территория.

Между тем пожароопасный сезон и особый противопожарный режим на территории региона никто не отменял. Северянам запрещено разводить открытый огонь и проводить пожароопасные работы в лесах, оставлять горящие спички, окурки, стеклянную тару и заправлять транспорт в лесу.