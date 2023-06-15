Житель Ноябрьска предстанет перед судом за жестокой убийство друга в гостях

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В Ноябрьске готовятся рассмотреть дело с участием местного жителя 1977 года рождения, до смерти забившего собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Трагедия произошла 26 марта. В тот день двое приятелей пришли в гости к третьему, чтобы выпить, но посиделки не задались. В какой-то момент между мужчинами возникла ссору, и один гость жестоко избил второго.

- Потерпевший получил множественные телесные повреждения головы и туловища и скончался на месте преступления, - прокомментировали в ведомстве.

Поняв, что натворил, подозреваемый сам обратился в правоохранительные органы и все рассказал.

Когда началось расследование, северянин неоднократно менял показания, стараясь запутать следствие и избежать наказания, но все попытки оказались тщетны. Точную картину преступления позволили установить результаты судебно-криминалистических экспертиз и грамотно выстроенная тактика следствия.

Сейчас мужина находится под стражей и обвиняется по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).