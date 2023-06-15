Ямальцев предупредили о сильном ветре до 30 м/с

Фото: администрация Пуровского района

Непогод на Ямале продолжает набирать обороты. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, сегодня, 15 июня, в регионе ожидается ветер до 30 м/с.

- До конца дня в Пуровском, Надымском и Красноселькупском районах ожидается опасное погодное явление: очень сильный ветер с порывами 25 м/с и более, а в прибрежных районах - до 30 м/с, - прокомментировали в ведомстве.

В остальных районах округа порывы ветра будут достигать 15 до 22 м/с, что тоже весьма опасно.

В связи с этим граждан просит быть внимательнее и соблюдать меры безопасности. Во-первых, не стоит прятаться от ветра около стен домов, так как сверху могут упасть куски крыши. Это же правило относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям и недостроенным зданиям.

При необходимости нужно звонить в службы спасения по номерам 101 и 112.