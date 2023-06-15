В Ноябрьске сгорело расселенное общежитие

Фото: МЧС России по ЯНАО

Минувшей ночью в Ноябрьске сгорела расселенная двухэтажка, находящаяся по улице Советская, 45. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило 15 июня в 02.06.

- На момент прибытия пожарных подразделений горели второй этаж и чердак. Общая площадь, охваченная огнем, составила 150 квадратных метров, - уточнили в ведомстве.

Фото: МЧС России по ЯНАО

К счастью, в результате пожара погибших и пострадавших нет, а вот сам дом выгорел достаточно сильно.

Полностью справиться с пламенем удалось за полтора часа - в 3.28 было объявлено о ликвидации пожара. Участвовали в тушении 21 человек и 8 единиц техники.