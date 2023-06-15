Власти Муравленко готовы вернуть тепло в дома людей, но лишь при острой необходимости Фото: Вера Зенина

В случае острой необходимости в дома жителей Муравленко вернется тепло. Об этом сообщила глава города Елена Молдован.

Как отметила градоначальница, к ней начали поступать обращения от жителей с просьбой вновь включить отопление, поскольку погода за окном совсем не летняя. Но дело в том, что процесс запуска системы не так прост, как это может показаться на первый взгляд, поэтому сделать это в один миг невозможно.

- В данный момент все трубопроводы освобождены от теплоносителя, подготовлены к профилактическим и ремонтным работам, идет плановая промывка внутридомовых сетей. Также необходимо успеть подготовить оборудование котельных и ЦТП к новому зимнему сезону. Но при острой необходимости мы готовы запустить тепло, - прокомментировала Елена Молдован.

Чтобы узнать мнение горожан по данному вопросу, градоначальница запустила в своем телеграм-канале голосование, которое завершится в 17.00.