Фото: администрация Шурышкарского района

Уроженец Салехарда Виктор Осетров погиб в ходе СВО. Информация об этом появилась на официальной странице администрации Шурышкарского района в соцсети «ВКонтакте».

По словам властей, молодого человека похоронят в Мужах, где сейчас проживают его родственники.

«В Мужах простятся с погибшим в ходе специальной военной операции Виктором Осетровым. Виктор родился и вырос в Салехарде. В последний путь его проводят близкие родственники», - говорится в сообщении.

Прощание с бойцом пройдет 15 июня. Всех, кто желает проводить Виктора а последний путь, ждут в 12.00 у мемориала воинам-интернационалистам.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что один из проездов в Новом Уренгое назовут именем Алексея Боброва. Он погиб в зоне спецоперации, закрыв товарищей от пуль.