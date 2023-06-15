В Шурышкарском районе осудят браконьера, застрелившего самку дикого оленя

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Суд Шурышкарского района готовится рассмотреть дело с участие местного жителя, который в апреле 2023 года застрелил самку дикого северного оленя. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что мужчина, находясь на территории Куноватского заказника, имеющего статус особо охраняемой природной территории, незаконно добыл особь самки дикого северного оленя, - прокомментировали в ведомстве.

Также там уточнили, что своими действиями северянин причинил РФ ущерб в размере 210 тысяч рублей.

Мужчину будут судить по п. «б», «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с применением механического транспортного средства на особо охраняемой природной территории).

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Пуровском районе забили четырех оленей.