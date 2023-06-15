Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Для надымского роллер-парк «Адреналин» закупят акустическое и трансляционное оборудование. Как рассказал глава района Дмитрий Жаромских, это стало возможным благодаря гранту от губернатора.

- Стремимся создавать для молодых людей все больше пространств, возможностей для самовыражения и поиска своего любимого дела, призвания, ведь Надым - город молодых, - отметил управленец.

Напоминаем, что конкурс по созданию и модернизацию молодежных пространств и добровольческих центров проводится с 2022 года. Идею его создания поддержал губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с молодежью округа во время фестивале «Таврида-Арт» в Крыму.

В этом году конкурс проходил в двух направлениях: добровольческие центры и молодежные пространства. В последнем направлении добавилась новая номинация «Пространство для «Первых». Это точки притяжения для участников Российского движения детей и молодежи.