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НовостиОбщество15 июня 2023 3:56

Власти Салехарда показали, как будет выглядеть будущее здание лицея

На воплощение проекта специалисты отводят два года
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Власти Салехарда показали, как будет выглядеть будущее здание лицея. Это будет самое современное учебное учреждение окружной столицы, отметили в городской администрации.

Разработать проект доверили тюменским архитектором. В итоге на все работы у них ушло полгода.

- От существующего здания останется лишь металлический каркас. Остальное обновят: возведут новые стены, заменят вентиляцию, электрику, сантехнику. Никаких дополнительных пристроек не планируется, - прокомментировали в мэрии.

В обновленном здании будут современные кабинеты для старшеклассников, оснащенные передовым учебным и лабораторным оборудованием, спортзал, актовый зал, библиотека, двухсветное коворкинговое пространство и комфортные зоны отдыха.

Концепцию декоративного оформления планируется разработать совместно с потенциальными лицеистами. Они предложат варианты граффити, которые украсят стены обновленного здания.