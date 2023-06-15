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Власти Салехарда показали, как будет выглядеть будущее здание лицея. Это будет самое современное учебное учреждение окружной столицы, отметили в городской администрации.

Разработать проект доверили тюменским архитектором. В итоге на все работы у них ушло полгода.

- От существующего здания останется лишь металлический каркас. Остальное обновят: возведут новые стены, заменят вентиляцию, электрику, сантехнику. Никаких дополнительных пристроек не планируется, - прокомментировали в мэрии.

В обновленном здании будут современные кабинеты для старшеклассников, оснащенные передовым учебным и лабораторным оборудованием, спортзал, актовый зал, библиотека, двухсветное коворкинговое пространство и комфортные зоны отдыха.

Концепцию декоративного оформления планируется разработать совместно с потенциальными лицеистами. Они предложат варианты граффити, которые украсят стены обновленного здания.