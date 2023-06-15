Фото: Антон Колодин, соцсети

В Пуровском районе появятся сразу три новых пространства для молодежи. Обустроят их до конца года на средства гранта губернатора, сообщил глава муниципалитета Антон Колодин.

Например, в Тарко-Сале откроется Добро.центр. В его многофункциональном актовом зале можно будет проводить различные мероприятия, тренинги и мастер-классы. Также в здании будет коворкинг-зона для общения, работы и отдыха.

В уренгойском центре «Ровесник» появится «Интеллектуальное кафе». Это будет стильное пространство для деловых и дружеских встреч.

А в молодежном центре Самбурга комната отдыха превратится в коворкинг-зону с современной мебелью и оборудованием.

Фото: Антон Колодин, соцсети

- Создаваемая инфраструктура и креативная команда молодежной политики позволяет генерировать новые проекты и вовлекать в их реализацию все больше молодых людей, - подчеркнул управленец.