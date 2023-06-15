На Ямале 15 июня 2023 года пройдет мокрый снег

Погода на Ямале на 15 июня Фото: Вера Зенина

В четверг, 15 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах ожидается гроза, днем по западу преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14, местами +3...+8.

В Салехарде: пасмурно и небольшой дождь. Температура ночью +4 градуса, днем +9. Ветер 9-14 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: