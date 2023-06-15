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НовостиПроисшествия15 июня 2023 0:00

На Ямале 15 июня 2023 года пройдет мокрый снег

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 15 июня 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 15 июня

Погода на Ямале на 15 июня

Фото: Вера Зенина

В четверг, 15 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах ожидается гроза, днем по западу преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14, местами +3...+8.

В Салехарде: пасмурно и небольшой дождь. Температура ночью +4 градуса, днем +9. Ветер 9-14 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО