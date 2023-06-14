Ямальцы сдали за год более трех тысяч литров крови

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Во Всемирный день донора крови ямальский департамент здравоохранения рассказал, какое количество доноров проживает в регионе и как они помогают спасать людские жизни.

В данный момент на Ямале зарегистрировано 5 157 доноров крови, из которых почти половина - 1 951 человек - являются Почетными донорами России. За год они сдали 3 050 литров крови, это позволило медикам заготовить порядка 1 500 литров донорской плазмы и провести 400 донаций для заготовки тромбоцитов.

Кровь применятся для помощи беременным женщинам, пациентам с онкогематологическими заболеваниями, травмами и другими патологиями.

Стать донором может любой желающий. Для этого надо обратиться в одно из восьми региональных отделений переливания крови и пройти обследование. Они находятся в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале.

Cдать кровь на типирование можно в Салехардской, Надымской, Губкинской, Новоуренгойской, Ноябрьской, Таркосалинской больницах.