На Ямале будут по-новому обучать специалистов сферы гостеприимства

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На Ямале будут выстраивать новую модель подготовки кадров, основываясь на запросах регионального рынка труда. Для этого окружной департамент образования, местные колледжи и работодатели подписали соглашение о реализации федерального проекта «Профессионалитет».

Ямальский многопрофильный колледж станет центральной площадкой образовательного кластера по туризму и сфере услуг. Также в его состав войдут филиал в Лабытнанги, Новоуренгойский многопрофильный колледж и Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий. Студентов будут обучать по новым образовательным программам с акцентом на стажировки в ведущих отраслевых компаниях по туризму, гостиничному сервису, поварскому и кондитерскому делу.

- Важно, чтобы подготовка студентов осуществлялась по технологиям и направлениям, которые сегодня есть на современном производстве. И на учебную, и на производственную практики ребята будут выходить непосредственно на предприятия. Или предприятия придут на площадки колледжей, чтобы показать молодежи, насколько интересно и важно делать то, что сейчас является востребованным, - сказала директор департамента образования Ямала Марина Кравец.

За счет большого количества практики студенты техникумов и колледжей будут проходить образовательную программу быстрее сверстников. Кроме того, для них смоделируют максимально приближенные к будущим профессиям условия: гостиничные номера, стойки приема и размещения, кулинарные студии, студенческие рестораны.

Отметим, что приоритетными направлениями подготовки кадров для экономики региона остаются добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, транспорт, строительство, медицина, образование, сельское хозяйство, а также жилищно-коммунальный комплекс.