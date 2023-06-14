Нефтяники стали участниками волонтерской акции к Всемирному дню донора

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Александр Паханов.

В «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе» впервые прошла волонтерская акция ко Дню донора. При поддержке программы «Родные города» в Ноябрьске и Муравленко были организованы выездные встречи с врачами и «зеленые коридоры» в больницах. Среди участников – действующие волонтеры и те, кто только задумался о донорстве.

Сотрудники отделений переливания крови рассказали нефтяникам о процедуре и провели первичный забор анализов. Также после общения с медиками 37 нефтяников приняли решение о вступлении в Федеральный регистр доноров костного мозга. Они прошли осмотр, заполнили необходимые документы и сдали биоматериал.

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Александр Паханов.

– Мы очень рады, что у нас есть возможность поработать с коллективом нефтяной компании и вовлечь еще больше неравнодушных людей в добровольное донорство. Верю, что нас свяжет надежное партнерство на долгие годы, – сказал главный врач Муравленковской городской больницы Алексей Василенков.

Среди тех, кто присоединился к корпоративной акции, есть почетные доноры России. Андрей Стефаненков, например, сдает кровь на протяжении 18 лет.

– Донорство для меня – не только возможность помочь тем, кому это необходимо, но и мотив вести здоровый образ жизни. Отлично, что именно для наших сотрудников был организован «зеленый коридор» в больницах. Надеюсь, День донора станет традицией на предприятии, – поделился Андрей Стефаненков.

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Александр Паханов.

Акция прошла при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».