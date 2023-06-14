Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Уже через сутки в Лабытнанги прибудет первый прямой поезд из Санкт-Петербурга. Вчера, 13 июня, он впервые отправился с Ладожского вокзала, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Рейсы будут выполняться один раз в четыре дня. За двое суток поезд совершит 64 остановки, среди которых Череповец, Тихвин и Волховстрой.

- Теперь для жителей Северо-Запада станут более доступны туристические маршруты на Полярный Урал и, в том числе, в Ямало-Ненецкий автономный округ. А беспересадочная поездка сделает путешествие более комфортным и безопасным, - прокомментировали в комитете.

Оформить билеты и получить подробную информацию о расписании поезда можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».