В Пуровском районе юных тундровиков начнут готовить к школе прямо в местах кочевий

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе юных кочевников подготовят к поступлению в школу. Как сообщили в администрации муниципалитета, для этого с ребята будут заниматься прямо в местах кочевий.

- Чтобы маленькие тундровики успешно поступили в первый класс и хорошо учились, с ними будут заниматься прямо в местах кочевий. Всего организуют шесть летних сезонных групп, - прокомментировали в мэрии.

Начнутся занятия уже 1 июля, проводить их будут студенты и учащиеся педклассов. Курировать работу новоиспеченных учителей предстоит школам-интернатам Тарко-Сале и Самбурга.

Один из постоянных педагогов - пуровчанка Майя Сегой - студентка четвертого курса Ямальского многопрофильного колледжа. Она приступит к занятиям с детьми из оленеводческой бригады №8.

Отметим, что подготовку организуют в рамках ежегодной региональной акции «Готовимся к школе,